〈南部〉視察颱風溢堤 林全、賴清德聯手治水

2017-08-02

〔記者黃文瑜／仁德報導〕台南受颱風影響，上月三十一日淹水嚴重，行政院長林全昨南下視察，為賴清德打氣，台南市政府水利局表示，這次颱風溢堤部分為尚未施工處，其他在施工完成的工程段，都有發揮功用，並再向林全爭取港尾溝溪上游段連接未來沙崙綠能科學城治水經費。賴清德表示，現在極端氣候影響，治水需考慮更周全，目前綠能科學城雖不會淹水，但仍需做周全考慮，希望中央及民眾支持台南治水。

水利局︰中下游段施作有發揮功用

水利局指出，十幾年來施作的港尾溝溪中下游段在此次颱風中已發揮功用，解除過去水淹保安工業區等地的夢魘，此次短時間降雨為十年來最劇烈，因短時間降雨量太大，上游河面不夠，在還未開始整治處造成溢堤效果，目前已暫時修復，之後會在一個禮拜內持續修復，希望能趕在汛期前完成鞏固工程，這段溢堤處的工程目前已發包，預計明年二月完工。

賴清德︰爭取連接綠能科學城排水經費

賴清德強調，治水是長時間事情，從過去陳水扁總統的八年八百億、馬英九總統的六年六百億的治水不斷累積，到現在的治水都是有效的，但受極端氣候影響，因此再向中央爭取港尾溝溪連接綠能科學城處的排水經費，目前該處地勢較高不會淹水，但治水不只要做現在，還要做「未來」。

林全︰市府危機處理非常迅速

「此次連續兩個颱風路徑不確定，動向難掌握」，林全表示，「台南市府在溢堤後的危機處理非常迅速有效，並未造成太大傷害」，溢堤是值得重視的問題，因此特別到台南瞭解此工程在中央和地方是否有更多改善之處，並特別叮嚀，八、九月是颱風季，港尾溝排水工程施作處在明年完工前仍需注意，至於連接綠能科學城的治水工程，可在前瞻計畫水環境項目中，做更完整綜合的規劃。