〈南部〉氣爆3年 專戶編6億照顧傷者35年

2017-08-02

〔記者蔡清華、洪定宏／高雄報導〕高雄氣爆發生至今已滿三週年，為減輕氣爆傷者的家庭經濟負擔，市府「八一石化氣爆事件民間捐款專戶管理會」今年三月新增長期支持照顧計畫，編列約六億元，提供長期復健所需的輔具、耗材、營養品、看護、交通、居家服務、居家復健、機構安置等費用補助，將持續三十五年。

市長至深抱歉 感謝所有人

市長陳菊並率領市府團隊，感謝所有社工及民間團體，這三年來積極付出心力、陪伴關懷傷者；她說，至深的虧欠與抱歉隱藏於內心，然後以更堅強、堅定的腳步，加快城市翻轉。

三年前氣爆發生後，為激勵各界攜手面對這場不幸意外，製作人蔡志展完成詞曲，召集一百零八位音樂人與廣播人錄唱、拍攝影片，只花了短短三天，誕生這首易於傳唱的台語歌《阮的故鄉‧高雄》。

市府昨天上午的記者會也邀請到氣爆自救會會長陳冠榮、傷者余泰運、徐晏祥及陳楚睿等人出席，由陳菊率領團隊引吭獻唱《阮的故鄉‧高雄》，「阮的希望攏置高雄」，感謝大家共同攜手努力，加速翻轉城市宿命。

陳菊說，重建是一條辛苦又漫長的路，不僅是硬體修復，更重要的是身體和心理的重建，對逝者的懷念、對生者的關懷，她仍然銘記在心，氣爆畫面總是在腦海閃過，但三年了，高雄人一起走過這些苦難，市府會繼續前進。

陳菊表示，氣爆災難付出慘痛代價，但建構維護安全的城市，是市府最大的堅持，除了成立管線安全辦公室（ＯＰＳ），去年還通過「高雄市既有工業管線管理自治條例」，促使十四家石化管線業者總公司設籍高雄，更強化地下管線管理安全性；自治條例於今年六月底正式由中央備查，管理工業管線的法令程序終於完備。

長期照顧計畫 補助對象共273人

陳菊說，最終目標是要將高雄市地底下所有石化管線全數遷移，讓市民朋友永不再為地下管線而擔憂。

社會局則表示，長期支持照顧計畫的補助對象共兩百七十三人，傷勢輕重不一，需求亦不同，最年輕的是三十歲，以其勞動年齡至六十五歲，所以估算三十五年；已有十五人申請，核可六百多萬元。

社會局統計，愛心捐款共四十五億六五二六萬多元，指定用途有十三項，經費約三億七千八百萬元，已完成十項，另三項仍在執行中；非指定用途有五十八項，經費約四十一億一三○○萬元，已完成三十八項，另二十項仍在執行中，尚有約七千兩百萬元，必須再規劃服務方案。