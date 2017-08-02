〈南部〉來台東抓熱氣球 換金幣拿好康

2017-08-02

縣府推出APP供下載

〔記者張存薇／台東報導〕來台東「抓熱氣球」、就可以拿到「台東金幣」換好禮！台東縣政府昨天推出「Alley xBalloon愛你追球」APP，民眾下載後在台東趴趴走，就有機會用APP抓到各種造型熱氣球，內含台東金幣，讓民眾輕鬆享受「追球」樂趣，又能開心拿好禮。

縣府國際發展及計畫處長余明勳指出，「Alley x Balloon愛你追球」APP是繼縣政府自行開發全國首例的縣政訊息推播APP「TTPush」後，在台東智慧城市發展計畫中第二支台東在地特色的創新應用程式 ，由台東創客園區輔導進駐團隊團隊ALLEY（艾理科技）研發，提供遊客特殊的「追球」體驗。

金幣可兌換咖啡豆等獎品

這款遊戲程式就像玩寶可夢一樣，讓玩家在地圖上「追球」，各種不同的造型球分布台東縣各地，遇到熱氣球即可抓取、拍照，使用者將照片上傳臉書即可連動TTPush得到台東金幣，可以兌換各種合作商品，目前「TTPush」APP已有一萬三千名會員，提供各種民眾應該要知道的活動、縣政推動資訊，每天也有不同的局處提供問卷，讓會員填答拿台東金幣，台東金幣可兌換咖啡豆、果汁、民宿折價券、香腸、鹹酥雞等各種好康。

余明勳表示，未來還將與業者合作，推出商店球或特色球優惠券，民眾抓到以後就可到店家兌換。更多資訊可以參考https://alley.city/tw/。