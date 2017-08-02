〈南部〉佳冬、枋寮 淹水 地方盼鐵路高架

2017-08-02

低漥易淹 縣長向總統爭取

〔記者陳彥廷／屏東報導〕上週六尼莎颱風在屏東佳冬鄉降下一八一毫米的破紀錄時雨量，台鐵軌道於佳冬火車站形成斷點，民眾質疑，每逢豪雨鐵路就受阻，目前施工的電氣化工程為何不高架，縣長潘孟安前天也直接面陳總統蔡英文，爭取淹水地區的鐵路高架化。

潮州以南的鐵路除林邊南北部分高架雙軌外，皆為平面單線，從林邊到枋寮約十一公里鐵路，地勢低漥，尼莎颱風首日的大雨讓屏東沿海無一倖免水災，台鐵屏東線卅三ｋ佳冬站及四十ｋ枋寮站，又成為鐵路斷點。

台鐵週六當天下午近四點發布佳冬站因大水淹過軌面無法行駛，服務處就在站前的六根村長張錦福批評，該站站前廣場及鐵軌只要下雨就淹，該段鐵路高架化重要性遠大於電氣化。

屏縣府則數度爭取屏東全線高架化，縣長潘孟安前天面陳總統蔡英文爭取高架，他直指枋寮會因尼莎颱風淹水，就是北勢溪鐵軌橋過低、通洪斷面不足，雜枝阻擋讓水溢堤，且已非首次淹水；枋寮鄉代會主席鄭永章也指出，枋寮淹水即為鐵軌橋梁過低所致。

立委莊瑞雄則說，鐵工局一心一意要環島鐵路電氣化，但若屢屢因豪雨斷在這些站點，運輸效率大打折扣，會要求鐵工局重新審視高架需求。

鐵工局：無法與電氣化同步

台鐵道班人員週日善後時，也被北勢溪橋上方的雜枝嚇到，負責改建工程的鐵工局則回應，屏東全線高架是最終目標，但因高架化無法與電氣化同時並行，電氣化會拉高鐵路路堤，了解地方民意，不過預算已經發包，尚無接獲交通部規劃高架的通知。