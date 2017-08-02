〈台北都會〉迎世大運 15億元整市容仍有落差

2017-08-02

〔記者鍾泓良、黃建豪／台北報導〕北市府從去年七月成立優化市容景觀專案小組，推動卅五項分項計畫，花費十五億元，經過一年後，多數已在世大運前夕改善完成。而當被問預算花得值不值得時，市長柯文哲昨在「市容優化成果」記者會說，場館旁邊市容OK，場館以外的地方就要一步一步做。記者實地走訪世大運開、閉幕式的台北田徑場，發現周邊仍有單車、機車違停亂象，跟好市容有所落差。

記者走訪小巨蛋周邊發現，鄰近小巨蛋、台北體育場側的人行道鋪設完善，周邊的南京東路四段、敦化北路及八德路三段都鋪設平整。然而場館對側的人行道及騎樓底下都被違停機車、單車佔據。另外，北寧路對街多餐廳，因此廣告招牌雜亂無控管，而北寧路、八德路口，從台北市文化局管轄的台北藝文推廣處就有空中纜線連至對街，讓整理空中纜線的作業在此破功。

另外，同樣作為世大運比賽場館的和平籃球館與和平國小周邊，同樣已完成道路銑鋪，敦南街巷弄皆可見柏油隆起痕跡，但和平國小一帶老舊房舍與鐵皮屋眾多，令人難有市容美化感覺。

對於場館周邊違停問題，世大運發言人楊景棠表示，台北田徑場周邊道路在八月十九、卅日為配合開、閉幕式，將會實施交通管制，因此這段時間周邊不會有違規停車問題；而賽事期間場館周遭都會加強違規勸導。

市府表示，因應市容優化專案，提出五大面向，橫跨工務局、都發局等五局，其中包括道路鋪面更新、橋樑附屬設施優化、步行空間整備計畫、世大運場館燈桿包裝設計等任務。