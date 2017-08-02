〈台北都會〉台北市禁一次性餐具 動物園未入列挨批

2017-08-02

與兒童新樂園 年製造112.8萬公斤垃圾

〔記者郭安家／台北報導〕北市府去年四月三階段推動「禁用一次性及美耐皿餐具」，但國民黨市議員戴錫欽昨天指出，雖然市府大樓宣布禁用一次性餐具，但每年三百萬人次的動物園、兒童新樂園竟不在禁用範圍內，且一年製造清運廢棄物達一一二．八萬公斤，令人質疑政策做半套，提醒市長柯文哲「在刮別人鬍子前，是否先該把自己的鬍子刮乾淨」！

環局：範圍大、遊客多 難限制

對此，環保局回應，禁用一次性餐具限制的是市府大樓及辦公廳室等單位，目前市府禁用塑膠容器已減量達六十八％，由於動物園與兒童新樂園是服務一般大眾，區域範圍大加上遊客多，日後不會限制不能販售瓶裝水，也很難限制禁用一次性餐具，但動物園內的內部辦公室則已配合禁用一次性餐具。

動物園：工作人員全部禁用

動物園發言人曹先紹坦言，動物園是保育單位，每年有三百萬人次遊客，禁用一次性餐具的執行難度較高，不僅牽涉到食品製造商與廣大消費者能否取得共識，也涉及園內餐飲業廠商的合約問題，因此一開始不在市府列管範圍內；但園內工作人員從自己做起，辦國際會議訂便當、飲料時，統統不准使用一次性餐具。

但戴錫欽說，去年市府向各機關進行「禁用一次性餐具政策」問卷調查時，動物園回覆「禁售塑膠瓶裝水」並無困難，園內展售區卻仍販賣塑膠瓶裝水，令人不禁質疑，SOGO百貨都能做到禁用一次性餐具，為何動物園就做不到？

且經統計，動物園每月可產出三萬八千公斤的一般廢棄物，兒童新樂園每月則產出五萬六千公斤，換算下來一年將產出一一二．八萬公斤廢棄物，既然禁用一次性餐具政策是世界趨勢，市府在要求民間業者配合時，不該縱容動物園與兒童新樂園持續製造垃圾。

此外，戴錫欽也說，市府號稱多達十五家企業響應禁用一次性餐具政策，根本是老王賣瓜，自賣自誇！據了解，市府向一○三家企業函詢後，只有卅六家回覆，其中有廿一家拒絕配合，最後十五家企業願配合，換言之，禁用一次性餐具政策在民間企業推廣率僅十四．五％！