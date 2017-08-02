〈台北都會〉籌錢改建小型運動中心 八里3度闖關

2017-08-02

〔記者葉冠妤／新北報導〕因人口數未達規模，眼看其他行政區的國民運動中心紛紛落成，八里區民眾卻苦等不到室內運動場所，區公所前年就規劃將閒置的東海四季游泳池改造成小型運動中心，修繕原有泳池，並新增韻律教室、健身房等設施，向體育署申請六八○萬元經費已兩度失敗，今年要第三度闖關。

提680萬改造東海四季泳池

民國九十一年啟用的東海四季游泳池，在八里鄉時期耗資一億元興建，是八里第一座公共泳池；但隨著設備逐漸老舊、使用率低等因素，曾熄燈關閉，後來雖委外營運，去年仍不敵虧損，廠商提前解約。建物閒置至今已逾一年，八里區只剩八里焚化廠內的溫水泳池，再加上八仙塵爆後，八仙樂園關閉至今，民眾在夏天無法戲水消暑。

埤頭里長鄭月雲表示，焚化廠距離偏遠，沒有公車抵達，沿途有很多砂石車進出，交通不便且危險，重新開放東海游泳池，家長更安心；大崁里長林秀真也說，盼今年底前將東海泳池原址改建成小型運動中心。

八里區長莊茂坤表示，這幾年一直期待活化東海四季游泳池，轉型做為小型國民運動中心，除了修繕游泳池，再增設韻律教室、健身房等多功能設備，公所已在一○四年、一○五年以專案方式向體育署申請修繕經費未果，今年要第三度闖關，委由市府體育處遞件。

市府︰公所可多方面爭取

體育處長洪玉玲表示，公所可多方面爭取經費，體育署並非唯一的經費來源，目前還在等待體育署開放申請，屆時會送件爭取經費。

  • 八里區公所規劃將目前閒置的東海四季游泳池建物修繕升級成小型的國民運動中心。（記者葉冠妤攝）

    八里區公所規劃將目前閒置的東海四季游泳池建物修繕升級成小型的國民運動中心。（記者葉冠妤攝）