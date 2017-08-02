〈台北都會〉籌錢改建小型運動中心 八里3度闖關

2017-08-02

〔記者葉冠妤／新北報導〕因人口數未達規模，眼看其他行政區的國民運動中心紛紛落成，八里區民眾卻苦等不到室內運動場所，區公所前年就規劃將閒置的東海四季游泳池改造成小型運動中心，修繕原有泳池，並新增韻律教室、健身房等設施，向體育署申請六八○萬元經費已兩度失敗，今年要第三度闖關。

提680萬改造東海四季泳池

民國九十一年啟用的東海四季游泳池，在八里鄉時期耗資一億元興建，是八里第一座公共泳池；但隨著設備逐漸老舊、使用率低等因素，曾熄燈關閉，後來雖委外營運，去年仍不敵虧損，廠商提前解約。建物閒置至今已逾一年，八里區只剩八里焚化廠內的溫水泳池，再加上八仙塵爆後，八仙樂園關閉至今，民眾在夏天無法戲水消暑。

埤頭里長鄭月雲表示，焚化廠距離偏遠，沒有公車抵達，沿途有很多砂石車進出，交通不便且危險，重新開放東海游泳池，家長更安心；大崁里長林秀真也說，盼今年底前將東海泳池原址改建成小型運動中心。

八里區長莊茂坤表示，這幾年一直期待活化東海四季游泳池，轉型做為小型國民運動中心，除了修繕游泳池，再增設韻律教室、健身房等多功能設備，公所已在一○四年、一○五年以專案方式向體育署申請修繕經費未果，今年要第三度闖關，委由市府體育處遞件。

市府︰公所可多方面爭取

體育處長洪玉玲表示，公所可多方面爭取經費，體育署並非唯一的經費來源，目前還在等待體育署開放申請，屆時會送件爭取經費。