〈台北都會〉新北6區18萬戶 今停水12小時

2017-08-02

〔記者張安蕎、盧賢秀／綜合報導〕台灣自來水公司宣布，配合台電施工，新北市鶯歌、樹林全區以及三峽、泰山、新莊、板橋等部分地區，今天凌晨零時至中午十二點暫停供水，影響約十八萬戶；另外，新北市瑞芳區、雙溪區與貢寮區，以及基隆市中正區、信義區，明天（三日）上午九點半至四日上午八點半，停水廿三小時，約六萬戶受影響。

今天停水的地區如下：鶯歌、樹林全區；三峽區溪南里、溪北里、溪東里、成福里、竹崙里、安坑里、龍學里、龍恩里；板橋區溪洲里、溪福里、崑崙里、成和里、溪北里、堂春里。

泰山區山腳里、福泰里、福興里、楓樹里、同榮里、同興里、全興里、義學里、義仁里、明志里、泰友里、新明里、貴子里、貴賢里、貴和里。

新莊區合鳳里、祥鳳里、雙鳳里、丹鳳里、國泰里、營盤里、福營里、富民里、富國里、裕民里、龍鳳里、龍福里、建安里、建福里、後港里、後德里、四維里、八德里、成德里、南港里、萬安里、龍安里、西盛里。

將設八處臨時供水站

自來水公司設有八處臨時供水站，分別位於泰山區泰林路二段三四七號、鶯歌區國際一路一七五號前、鶯歌區湖山路七十一巷口、三峽區介壽路三段二○○巷口、樹林區公所前、樹林山佳火車站廣場、樹林區保安街二段四十五巷廿一弄路口、新莊區新北大道七段二二五號。

另新北、基隆五區明停水

另外，自來水公司第一區管理處汰換台二線七十三公里至七十四公里管線，新北市三區、基隆市兩區，明起停水二十三小時，停水戶數共四萬八千戶，降低水壓有一萬兩千戶。

停水地點如下：新北市貢寮區、雙溪區全區；瑞芳區鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里。

基隆市信義區孝德里、孝賢里、孝深里、孝岡里、孝忠里、東光里、東明里、東安里；中正區長潭里、砂子里、八斗里、碧砂里、新富里、新豐里、平寮里、社寮里、和憲里、海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里。