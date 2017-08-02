〈台北都會〉台北市單車禁停收費機車格 首日拖吊6成oBike

2017-08-02

〔記者黃建豪／台北報導〕針對oBike來台後引起的自行車停放亂象，台北市宣布路邊機車收費停車格嚴禁停放自行車，昨啟動拖吊作業首日，優先鎖定台北車站、南陽特區與內湖科技園區，一天內共拖吊四十八輛自行車，其中二十八輛為oBike、占比近六成，其餘則為私人自行車。

拖吊48輛單車 oBike佔28輛

台北市交通警察大隊取締違停自行車的拖吊範圍，主要針對設有收費機車停車格的信義商圈、南陽特區、內湖科技園區、台北車站、士林夜市、西門商圈、光華商圈及木柵動物園等八個區域，依「台北市處理妨礙道路交通車輛自治條例」進行拖吊，除收費機車格外，騎樓、馬路紅線其實都禁止停放自行車。

昨天執法首日，交通大隊只先盤查台北車站、南陽特區與內湖科技園區，但光是一個上午在台北車站周邊就拖吊十六輛自行車、南陽特區拖吊十八輛、下午則在內科拖吊十四輛，合計四十八輛，其中違停機車收費格占二十七輛、違停人行道機退路段十三輛、違停身障機車格五輛、 違停紅線三輛，且有二十八輛為oBike。

交通大隊表示，因人力有限，無法每天都對八個區域做稽查，不過既然已宣布禁止亂停，就會嚴格執法，昨遭拖吊的四十八輛自行車，已分別送往龍門國中、撫遠及濱江車輛放置場，若是一般自行車由車主領回，oBike則得由業者來領。

明年起將收拖吊費和保管費

停車管理處則重申，針對違停自行車，目前只拖吊至車輛放置場，明年起才會收取一百元拖吊費及每半天二十五元的保管費，YouBike、oBike等公共自行車違停被拖吊，也會向業者收取移置及保管費。