〈台北都會〉全球4種無人車營運模式 台積電、日月光有興趣

2017-08-02

〔記者郭安家／台北報導〕北市府昨天凌晨一時許封閉信義路公車專用道測試無人車，無人車廠商「喜門史塔雷克」總經理丁彥允受訪時，提及全球四種無人車營運模式，至於台灣未來營運走向、國內法令問題，丁僅說：「交通部做很多研究，不方便替他們講。」不過，他透露台積電、日月光對無人車行駛工業區也有興趣，未來會持續討論。

丁彥允舉例全球無人車四種營運模式，分別為︰一、主題樂園遊園無人車，如新加坡搭乘一次五元星幣（約台幣一一一．一一元）。二、商場接駁無人車，如美國將無人車於開放道路行駛，往返商場及停車場。三、半封閉園區、工業區接駁，如法國巴黎近郊七千人科學城。四、無人車往返交通不便之地，如澳洲政府成立無人車駕駛委員會，由各市政府採購兩輛無人車，再交給交通業者營運。

台灣無人車營運模式目前不明，不過，丁彥允說，台積電曾與他們聯繫，想了解中科園區使用廿四小時無人車可能性，日月光楠梓加工區也找他們談過多次，就連新竹市府及竹科管理局也有興趣。

該款無人車已於十六個國家、八十個城市測試十二萬公里。丁彥允說，接下來將於大安區空軍總部舊址測試，他們希望在更大的封閉場所，實驗更大規模的東西，因此會與各地方政府、單位交涉，如台中花博園區，或於高雄哈瑪星特區、衛武營等處進行。

丁彥允說，昨測試希望發揮一般公車做不到事情，假設有一天無人車接手夜間公車，可於深夜十二點接駁民眾，甚至未來成為棋盤式公車路網的一部分，可大幅降低公車人力需求；「無人車是沒有鐵軌的捷運」，若未來上路取得執照，也許尖峰時間來四輛，可以做到高運量運輸。