〈台北都會〉無人車測試 柯Ｐ：盼信義幹線公車無人化

2017-08-02

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕從昨天至週六每天凌晨一時至四時，北市府封閉信義路四段公車專用道成為實驗場，讓法國廠商Easymile開發的無人車上路，測試人工智慧，也讓無人車雷達「掃描」道路環境、高樓大廈等參數，繪製2D地圖。市長柯文哲昨表示，最終目標是信義幹線的公車可無人化，後續還有第二、第三階段，一步步往前進。

不過，也有不少網友於本報網站留言，質疑無人車有辦法應付無極限的三寶（網友認為會造成道路危險的老人、女人、老女人）嗎？也有網友說，人工智慧十年內將於各領域成熟，政府應面對未來趨勢儘早規劃，以免衝擊產業，讓更多人失業。

肇事責任歸屬 釐清後均須負責

對於無人車肇事責任歸屬，台北市資訊局長李維斌表示，兩台車撞在一起，已有行之多年鑑定辦法，肇事責任很容易釐清，也可判斷不同情況下，兩輛車各自要負擔的肇事責任比例，因此無人車車主也要負責任。至於柯市長指示，無人車「是不是能夠信義路從頭開到尾」，要慢慢一步一步來，所有功能都要測試，不然不敢上路。

後兩天測試 將邀相關人員試乘

資訊局表示，為期五天的無人車實驗，前三天建置自動駕駛導引所需圖資、路徑規劃及測試系統等技術，如時速廿公里的無人車遇到障礙物自動停止；無人車法商台灣區總代理「喜門史塔雷克」總經理丁彥允表示，後兩天將邀請無人車相關零組件業者及政府單位試乘，目前尚未規劃一般民眾試乘。

昨凌晨一時，北市府封閉信義路四段四三六公尺的公車專用道（復興南路、敦化南路間區段），讓時速可達四十公里的無人車測試，第一天上路，無人車僅以十多公里時速緩慢前進；仍令不少民眾、自行車族駐足拍照，直呼「好可愛！」但昨上路時，仍要靠隨車員手持類似電玩遊戲握桿，手控車輛行經路線，讓電腦以雷達「掃描」環境、高樓大廈參數，繪製2D地圖。

公開道路測試 可能是全球第一

丁彥允說，透過GPS、GMSS技術可將地圖精準至五公分誤差內，昨凌晨也測試高樓屏蔽下，雷達夜間感光度、以及是否受玻璃反光影響；其實無人車走過一趟，可將地圖中九十％建物、環境參數掃描完畢，走廿趟則可演算哪些是移動物、哪些是固定道路。他說，台北市很有可能是全球第一個城市，以level4無人車測試「公開道路的封閉路線。」

該款無人車內，總計配備六台光學雷達，經由雷射測距、防撞機制，碰撞前兩公尺就會停車，且煞車反應時間以毫秒計算，另外，載客量則是六人站立、六人乘坐，至於電池則可使用八小時。