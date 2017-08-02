〈台北都會〉基隆國光客運大樓 9月中拆除

2017-08-02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕攸關基隆市眾多通勤族搭車權益的國光客運大樓，預計九月中旬拆除，國光客運將暫時租借舊火車站來營運，多數路線也改到舊火車站之前。

在國光客運旁的中山橋孝四路引道已經拆除，民眾一眼就可以看到新火車站的門面，視覺明亮、開闊許多。

基隆市長林右昌昨天到場勘查，目前只剩下台電的電箱等管線，預計八月十日前完成管線遷移，等路面整鋪後就交給鐵路改建工程局做火車站南口廣場工程，九月底時，南口廣場將有新面貌。

服務不中斷 將租用舊火車站

國光客運大樓九月拆除在即，目前已和台鐵洽租舊火車站，讓服務不中斷，國光客運七條路線大多數將改到舊火車站前搭車，這對舊火車站前的圓環交通衝擊很大，民眾要求市府和國光客運必須做好交通動線規劃，以免讓圓環附近的交通陷入黑暗期。

市府交通旅遊處處長李綱說，這已是改變和衝擊最小的方案，若改到其他地方乘車，對通勤族的影響更大，城際客運轉運站將在今年底發包，最快一年半完工。

由於國光客運是基隆人幾十年的歷史情感和記憶，許多人在這裡約會、談戀愛、上學等點點滴滴，市府將徵集這些舊影像和記憶，在都市改造轉變過程中，也留住歷史記憶。

林右昌表示，國光客運大樓拆除後，預計在農曆過年前打通忠一路，直接貫穿到中山一路，縫合基隆市區被道路切割的問題，基隆市區將有很大的改變。