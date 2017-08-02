〈台北都會〉爭設三重機捷A2a站 綜合規劃送交部

2017-08-02

如明年通過 五年內增設完成

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府捷運局爭取機場捷運系統在三重區增設A2a站，地點在二重抽水站附近，利用二重公園做為站體的出入口，捷運局人員昨天到二重國小召開說明會，表示增設A2a站的可行性研究和綜合規劃報告已送交通部審查，預計審查時間一年，等明年通過就可執行，五年內可完成站體增設。

機場捷運系統中的A2站（三重站）到A3站（新北產業園區站），距離為三．五六公里，在縣府時期，地方人士就多次爭取在兩站之間增設車站，未來增設A2a站之後，和A2站、A3站的距離分別縮為一．五六公里、二公里，A2a站增設工程需耗資十七．九億元。

捷運局副總工程司鄭智銘表示，A2站、A3站相距三．五六公里，一般市區站體的距離大多在○．八公里到一．二公里，機場捷運系統兼具市區運輸功能，預估以後的重劃區可能帶來人口進駐，A2a站有增設的必要，將可增加機場捷運每日運量的八％。

他說，機場捷運系統屬於中央單位興辦的建設，增設A2a的經費將爭取中央百分之百負擔，增設站體後，對於普通車或直達車的班距和行駛時間不會有明顯影響，新增的停靠時間可平均分擔在整段路程中，降低影響。

耗資近18億 地方意見兩極

市議員李翁月娥表示，增設A2a討論多年，地方民眾非常期待，A2a站的預定站址周邊有六所學校，為了學生和地方居民，有增設的必要性；三重區博愛里里長林廣也說，居民或學生通勤大多仰賴公車，支持增設A2a站，往台北車站更方便。

對於增設A2a，民眾的正反意見都有，有人認為，這項議題已經講了多年，應該趕快決定，否則只是選舉時炒作的老掉牙話題；也有人表示，設站讓通勤更方便，非常支持；但也有人認為，A2a和三重站距離僅約一．五公里，花大錢增設站體只是拉長運輸時間，當年提議增站時還沒有台北捷運中和新蘆線，如今的時空背景已經不同，質疑舊案重提並無意義。