〈北部〉花工校長退休 黃鴻穎接任

2017-08-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國立花蓮高工昨舉辦新、卸任校長交接，已經在花蓮高中、花蓮高工接連擔任十五年校長的葉日陞卸下在花工七年的任期，新任校長由前羅東高工教務主任黃鴻穎接任。黃鴻穎說，希望辦學能以學生為主體、教師為優先，好讓家長認同及放心。

花蓮高工新任校長黃鴻穎，五十六歲，為國立台灣海洋大學機械與機電工程研究所工學博士，最早在雲林縣虎尾農工服務七年，後調羅東高工服務長達廿五年，歷任導師、科主任、組長及進修部主任、以及實習輔導、總務、學務及教務主任，資歷完整。

黃鴻穎說，盼以「態度先於程度、潛力重於能力」和師生共同勉勵，未來學校將以學生主體、教師優先、家長認同的方向來努力，教學也將以創意、創新的課程，給花蓮孩子全人教育，並建立學生品德。

昨交接典禮上，包括花蓮教育界以及羅東高工校友會、家長會及新校長的親友團也大陣仗前來觀禮，今年十一月滿六十五歲的葉日陞，則選在八月一日屆齡退休。

葉日陞在花蓮教育界服務長達四十二年，先是擔任富源國中教師，六十七年到花蓮高中服務，擔任導師、教學組長、圖書館主任、學生事務處主任，九十一年接任花蓮高中校長、九十九年轉花蓮高工校長。他在花工、花中校長任期加起來十五年。

葉日陞說，花工歷史悠久、也有優秀的技職教育傳統，相信學校在黃鴻穎校長帶領下，將持續進步、站上教育浪潮的鋒頭。