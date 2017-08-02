〈北部〉吉安試辦原民語公文 頭目都不認同

2017-08-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕昨天是原住民日，行政院原住民委員會推廣使用原住民語發公文、通知、公告，並在花蓮縣吉安、秀林等鄉鎮試辦；吉安鄉公所以境內兩大族群阿美、太魯閣族，將各類公文書轉譯為南勢阿美族北部語言、太魯閣族語，不過基層公務員認為華語跟原住民語還是有差異，遇到橫向的相關配合課室，可能會形成認知上的落差。

依照原住民族委員會規定，花蓮縣共有五個試辦鄉鎮，分別為吉安鄉、秀林鄉、瑞穗鄉、光復鄉、豐濱鄉，公所指出，從上個月起開始把公所的函、開會通知單、公告等轉譯為原住民族語言公文，明年原民會更將派駐具族語能力的翻譯人員進行翻譯作業，希望讓優秀的原住民族語人才發揮所長，也可營造公務部門人員族語學習氛圍與增進族人族語意識，帶動原住民族社會「聽、說、讀、寫」族語的風氣。

鄉公所指出，阿美族共有五種地區性語言，依照原住民族委員會規定，吉安鄉以南勢阿美的北部語言羅馬拼音書寫公文，由於今年為試辦階段，公所尋找鄉內翻譯老師協助族語翻譯，請教部落較會書寫的長者或耆老進行除錯，但鄉內頭目對此政策推行並不是很認同，建議希望從教育基層開始，透過教育深耕循序漸進，認識羅馬拼音及如何正確發音，會比直接將原本的華語公文翻譯為族語公文之成效更能顯而易見。

吉安境內還有其他多種族群，不少基層公務員認為，應如何選擇譯文進行翻譯？另外在執行層面上，依公文流程來說，承辦人發文，需會辦橫向的相關課室及縱向的行政長官，除原民所較能有族語識別度及閱讀順暢度，其他課室主管及行政首長可能無法清楚認知欲傳達的涵義及政策表達的正確性，正式公文含有重要政策決定，預算執行，甚至涉及公開招標採購等，擔心會因為誤差造成裁決上的困難。