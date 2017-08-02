〈北部〉宜縣祕境公車天長地久 週末上路

2017-08-02

停靠安農溪落羽松等著名景點

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪一帶景致美不勝收，縣府與國光客運合作，推出「天長地久」綠十七線假日公車，首發車訂於五日上路，往返羅東轉運站及長埤湖，沿途停靠安農溪落羽松祕境等著名景點，被譽為宜蘭縣新的「祕境公車」。

三星安農溪畔綠地廣闊，田心橋旁的落羽松祕境，因景點靜謐，綠草如茵，被封為「小歐洲」，安農溪泛舟也是熱門活動，此外，當地的天送埤、長埤湖、清水地熱、九芎湖四個景點，依照諧音命名「天長地久」旅遊路線，增添浪漫氛圍。

安農溪沿線遊憩區爆紅後，假日湧入滿滿車潮，縣府鼓勵遊客搭乘大眾運輸，體驗低碳旅遊，協調國光客運新闢綠十七線路線，昨天在三星鄉大洲車站舉辦通車典禮，議長陳文昌、立委陳歐珀、三星鄉長黃錫墉、國光副董事長王應傑等人出席剪綵儀式。

羅東轉運站發車 週六日行駛

綠十七線公車限於週六、週日行駛，上午八點從羅東轉運站發車，平均一個半小時發一班車，一天往返合計十四個班次，行經宜農牧場、大洲車站、陳定南紀念館、安農溪旅客服務中心、落羽松祕境，終點站長埤湖，行駛時間約八十分鐘，採兩段式收費，每段次二十元，安農溪泛舟起點為計費緩衝區，到落羽松祕境要四十元。

縣府建設處長林國民說，這條路線先規劃羅東轉運站至長埤湖，接下來視旅客運量調整班次，「若需求足夠，半小時一班也沒問題。」

不過，清水地熱公園未被納入綠十七線公車停靠地點，建設處解釋說，清水地熱聯外山路狹小，公車無法行駛，打算用九人座客車、計程車共乘方式，在長埤湖接駁乘客轉往清水地熱，完成「天長地久」旅遊路線的最後一塊拼圖。