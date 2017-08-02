〈北部〉新竹南寮舊漁港翻新 年底完工

2017-08-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市南寮舊漁港這幾年受到風沙影響，導致周邊相關設施老舊破損，新竹市政府向內政部營建署爭取五百四十萬元及自籌兩千兩百六十萬元經費大翻新，工程昨天動工，預計年底完工，將串連新、舊漁港，讓觀光升級。

新竹市長林智堅說，南寮舊漁港民國四十八年啟用，因航道及泊地常遭淤沙阻塞，在民國八十年新竹漁港完成後，轉型為觀光休閒用途，市府每年並舉辦龍舟競賽，周邊有舊漁會倉庫等設施，過去市府曾規劃增建具有藍白相間地中海風情的設施，但日久老舊破損，因此向營建署爭取經費進行大翻新。

施工項目包括藍白拖市集綠美化及鋪面整修、串連環港步道、設置風帆沖洗區、新設自行車停車格並整修廁所無障礙空間及改善風沙湧入港區的問題。

將串連新、舊漁港 讓觀光升級

市府產發處長翁義芳說，將把舊漁港倉庫及外部空間活化，改造成為提供飲食服務的攤商區，擁有林蔭的舊港旁公園，也會改造為清爽的社區公園，並打通銜接新、舊漁港的步道，讓遊客可以從風箏賽場走進舊漁港，欣賞夕陽海景及品嚐美味海鮮。

除翻新南寮舊漁港設施，市府還將打造新竹漁港成為新漁人碼頭，目前國際風箏賽場已接近完工，八月底就會舉辦相關活動。市府另將繼續爭取五億元前瞻計畫經費，讓新竹漁港的觀光產業再升級。