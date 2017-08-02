〈北部〉桃園區原民集會所 將修外觀不搬遷

2017-08-02

位中國宮廷風建築裡 很不搭軋

〔記者陳昀／桃園報導〕昨天是原住民族日，桃園區原住民族集會所位於虎頭山孔廟內，因市長鄭文燦認為「中國宮廷風建築很不搭軋」，原住民族行政局研議遷移近一年，原本打算遷到朝陽公園或另行覓地興建都不順利，目前決定暫不搬遷，爭取明年編列預算修繕外觀。

鄭文燦去年八月指出，桃園區原住民族集會所位於中國宮廷風的建築內不太適宜，市府會興建一座「原汁原味」的原住民族集會所，市議員范綱祥、黃婉如及原住民籍市議員楊進福等人，今年四、五月間都曾在議會質詢遷建進度。

原民局長林日龍當時表示，朝陽公園的環狀場地狀似部落望樓，預計遷至此處，但當地居民有不同意見，原民局會加強溝通，另也提出三個替代方案，包括在國道二號橋下覓址、選擇其他適當處所，或將現有的原集會所改裝。

將進行外觀改造 形塑原民風格

林日龍昨天表示，因為用地取得不易，已決定不搬遷了，會在原址對現有建築外觀進行改造及修繕，但會要求建築設計團隊在形塑原民風格時，不能破壞原有建築結構，盡可能採包覆工法等方式，也考慮拆除圍牆以增加更多的空間，明年度爭取預算施作。

「原住民族想要自己的集會所！」楊進福表示，可以接受留在原址，但擔心修繕後不夠有「原味」，希望原民元素至少達六、七成，並在完成規劃設計後，讓相關的原住民籍市議員、專家等人參與討論，打造一座讓原住民族真正有歸屬感的場所。

范綱祥、黃婉如也有志一同地說，由於朝陽公園附近里民不贊同、用地取得確有困難，留在虎頭山現址是可接受的方案。