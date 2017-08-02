〈北部〉高壓電用戶冠全國 台電籲節能3措施

2017-08-02

〔記者陳昀／桃園報導〕尼莎颱風襲台吹垮花蓮和平電廠的輸電鐵塔，台電公司指出，未來兩週恐供電吃緊，桃園市因工廠林立，是全國最多高壓電用戶區域，如面對缺電將首當其衝，也呼籲全民節電。

台電籲選用需量反應負載管理措施

台電桃園區營業處處長郭芳楠表示，和平電廠輸電鐵塔的超高壓線路斷裂，發電機組產生的電力無法輸入台電系統，減少一百三十萬瓩供電，未來兩週供電吃緊，桃園有三千四百戶高壓電用戶，為全國最多，許多工廠、大型學校及機構都是用電大戶，建議高壓電用戶可選用「需量反應負載管理措施」（含計畫性減少用電措施、臨時性減少用電措施及需量競價措施等），除了能扣減電費，也能緩和供電壓力，相關業者與機構可至台電的「高壓用戶服務入口網站」免費註冊，也可電洽：339-2111轉246，曾先生。

桃園大型工廠林立，五千瓩以上的特高壓用戶包含友達光電、日月光、台積電、華通電腦、台灣日立、東元電機、東和鋼鐵、永豐餘、台灣玻璃、國瑞汽車、中華映管、大東紡織、中興紡織、太平洋電線電纜、桃園國際機場、台灣高鐵、黑松、義美、金車、中原大學、中央大學及中科院等大廠及公司。

宏達電表示 將調配生產線時段

位於龜山工業區內的ＨＴＣ宏達電公司表示，桃園廠將配合台電的用電管理措施，調整生產型態、製程，在尖峰時間節約用電，並調配生產線用電的運作時段、分散啟動生產設備的時間；辦公用電設備也會盡可能節電、定時斷電等，另設有發電機，隨時緊急供應用電。

中油：視情況更動製程調配用電

中油桃園煉油廠也表示，中油儲存的油品容量足夠，暫時不擔心缺電會影響油品供應，但若接獲台電通知，還是會視情況更動製程調配用電。

郭芳楠也呼籲民眾可從日常生活節約用電，空調溫度每調高一度Ｃ，約可節省六％電力，平時也可關掉不使用的電器及電源，並汰換使用節能電器及燈具，節能又省錢。