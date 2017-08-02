〈北部〉節電度難關 宜縣府下午關冷氣2小時

2017-08-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕花蓮和平電廠電塔被尼莎颱風吹倒，導致電力無法外送，全國面臨限電危機，宜蘭縣政府配合行政院政策，昨天開始實施下午一點到三點不開冷氣，針對台北市長柯文哲不配合，代理縣長吳澤成不予置評，他承諾宜縣府會節省能源共度難關。

和平電廠輸電鐵塔倒塌後，未來兩週國內供電吃緊，宜縣府秘書處表示，縣府每天下午關閉兩小時冷氣，預計實施兩週，直到電塔輸電恢復正常。

吳澤成說，這次颱風災害帶來的後遺症，大家應共體時艱，一起節省能源，行政院的政策要求，不外乎希望度過這次電力難關，宜蘭縣政府會全力配合。

吳澤成說，早期沒有冷氣也在過日子，大家可趁此訓練一下適應環境的能力，過冷過熱每個人都會怕，現代人因科技的關係，適應力降低，多適應一下是好事，鄉親到縣府洽公，會開電風扇給大家吹。

秘書處指出，縣府的室溫超過攝氏二十八度才會開冷氣，維持二十六度到二十八度，平常上午九點開，下午五點關閉，縣府為節省用電，照明設備全部換裝為LED省電燈泡，縣府頂樓裝設太陽能板發電設備，供部分科室照明使用。

昨天下午到宜蘭縣政府洽公的吳小姐說，室內的確感覺有些悶熱，想到是天災造成的問題，她可以體諒，等輸電恢復正常便迎刃而解，上班公務人員也很辛苦，大家互相體諒就好。