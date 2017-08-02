〈北部〉當選無效定讞 秀林鄉長解職入獄

2017-08-02

李春風尚未對判決回應

〔記者項程鎮、王峻祺／綜合報導〕花蓮縣秀林鄉長李春風，因涉嫌二○一四年鄉長選舉賄選，上月廿六日遭最高法院判決當選無效，依違反選罷法判刑三年六月、褫奪公權五年定讞，將立即解職、入獄服刑，李春風至今尚未對判決內容作出回應，縣府將另派代理鄉長，儘快銜接職務。

秀林鄉長李春風因第十七屆鄉長選舉涉嫌賄選，一審被判當選無效，並趕在同年九月底閃辭後，再度投入補選行列，期間縣府派任王國洲代理五十二天鄉長，十一月十四日李以四十五．四六％得票率再度當選鄉長，除親自到選委會領取當選證書，二次就職日仍吸引百名鄉親到場觀禮，被選務人員誇稱「春風滿面！」

李春風當時還因暫時擺脫「官司」，心情如釋重負，讓她在台上幾度哽咽保證會「『珍惜』重返鄉長一職」，不料才又承接鄉務近二年，就在昨日八月一日原住民族日，正式接獲解職並須入獄服刑的定讞內容，讓一旁幕僚私下透露「對叱吒秀林鄉的她，絕對是最大打擊，未來政治生涯恐會一蹶不振。」

李春風至今仍未針對判決內容作出回應，秀林鄉公所秘書高文山則對於李解職一事強調「不便多說」，並表示李春風昨早就前往原住民族委員會，參與行政會議，開會期間無法聯繫，僅能靜待消息。

縣府將另派代理鄉長

縣府民政處長蕭明甲說，七月卅一日下午收到最高法院公文，依據判決書定讞內容，最高法院駁回前鄉長李春風上訴，將她判刑三年六月並褫奪公權五年，依判決日七月廿六日生效已立即解職，因任期過半，目前將交由縣長裁示代理人員，儘快銜接鄉務。

二○一四年李春風參選花蓮縣秀林鄉第十七屆鄉長，同年九月十日上午她在富世村長劉毓秀（判刑三年二月定讞）陪同下，到杜姓村民家中拜票，李交付現金六千元整給杜，並請託杜女能在選舉中支持她。

案經檢方偵查後起訴，候選人黃輝寶落選後也對李春風提起民事訴訟，請求法院宣告她當選無效，但李於法院當選無效判決出爐後，自行辭職並再次投入補選，二○一五年十一月再次當選擔任鄉長，迄一、二審均認定李春風犯行明確，考量她是地方意見領袖，具有一定影響及號召力，非但未樹立典範，向賄選說不，仍以身試法，且犯後狡辯、毫無悔意，二審時判刑三年六月，上訴後被最高法院駁回定讞。