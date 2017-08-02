〈北部〉竹東2600噸垃圾山 明天要清了

2017-08-02

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣政府終於針對竹東垃圾山何時清運作出明確回應了！副縣長楊文科昨天參加竹東鎮高齡壽星慶生會時公開表示，縣環保局將於明天（三日）開始清運垃圾山的二千六百公噸垃圾。

原本只做短期轉運的竹東鎮垃圾場，去年底因應新竹市、苗栗縣焚化廠的焚化爐歲修，開始長期堆置垃圾，累積到今年四月底已多達四千公噸，在當地形成一座垃圾山，引發強烈民怨，竹東鎮民代表會副主席鄭朝日、五豐里長邱文郎等地方人士五月間為此到縣府「丟垃圾」抗議，環保局六月初清運一千四百公噸，暫時平息眾怒。

當時代表縣府出面受理地方陳情的楊文科，昨天在竹東鎮八月份六十五歲以上壽星慶生會當場宣布：「從後天（三日）起縣府環保局與鎮公所全力清除已堆置之二千六百公噸垃圾，還給鎮民一個乾淨的家園。」會後更在他的臉書粉絲專頁「楊文科—五色鳥的天空」公布此事。

竹東鎮民代表會主席陳昌平說，之前環保署修訂廢棄物清理法，預告「現有廢棄物清除處理設施統一調度辦法」，他就要求把竹東垃圾山列為全國最優先處理個案，希望這次把垃圾山移走後，環保署能夠真正落實焚化廠的統一調度，不要再讓垃圾山出現在竹東鎮。

邱文郎則說，剩下的二千六百公噸垃圾持續堆在垃圾場，上週颱風帶來的大雨造成垃圾山污水流入沙坑溪，因此造成的二次污染，讓當地民眾相當擔心，希望這次有副縣長楊文科「掛保證」，這座困擾地方已久的垃圾山真的可以移走。