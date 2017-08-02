〈北部〉油污染應變作業 9日起普查

2017-08-02

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園為工業重鎮，有六百多家儲油槽的工廠受水污法管制，曾有業者意外漏油，因反應不及造成污染擴大，市府環保局為此推出「油污染應變作業手冊」，要求業者一週內將應變SOP張貼在作業環境旁，八月九日開始啟動普查，手冊可於環保局網站免費下載。

環保局長沈志修指出，儲油槽容量超過兩百公升的業者（不含密閉、未拆封或倒置後不會洩漏之罐、槽、桶），都是水污法管制對象，若不慎發生漏油污染水體，沒在三小時內通報環保局，並採取維護、應變措施者，最高可處六百萬元罰鍰，情節嚴重的更得勒令停業或停工。

作業手冊須張貼在作業環境旁

環保局表示，漏油污染會擴大，經常是因為業者未能第一時間應變，「油污染應變作業手冊」及「油污染預防宣傳DM」，有標準的應變作業流程，還有附近存放吸油耗材倉庫及環保局等協助單位的聯絡資訊，昨天已發出公文，要求列管業者將手冊內容印出，張貼在作業環境旁，並得拍照回傳環保局，八月九日起進行普查、勸導。

環保局表示，業者廠區若位於環境敏感區（農田、灌渠、溪流附近等區域），必須自備攔油、吸油耗材或阻絕設備，避免意外發生造成污染擴散，一旦有洩漏情形發生，除了得依規定通報、採取應變措施，也要負擔清理、求償的費用。

環保局指出，「油污染應變作業手冊」及「油污染預防宣傳DM」也供民眾免費下載，可從環保局或桃園市水環境保護平台網站，填寫姓名、職稱、電話、公司名稱、電子信箱後下載。