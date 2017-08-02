〈北部〉80戶可靠租房上路 市府當二房東

2017-08-02

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府推動的包租包管出租宅計畫昨天正式啟動，不少民眾上門詢問，市府指出，包租包管是由市府擔任「二房東」角色，對房東、房客都有保障，租金採市價八折，有套房型四千元、多房型一萬元兩種房型，經濟弱勢者另有優惠，範圍涵蓋十三個行政區，初期提供三年八十戶，該業務委由永勝租屋桃園分公司負責，凡設籍、就學或就業在桃園市，無住宅者且家庭年收入或月平均收入低於標準者，都可提出申請，洽詢電話：333-0899。

租金市價八折 房東房客都有保障

住宅發展處副處長莊敬權表示，「包租包管」由市府當「二房東」，市府委由業者向屋主爭取以市價八折租屋，租金雖然較低，但市府會補助屋主房屋修繕費三年三萬元，由於房東、租客都面對市府，屋主無須擔心被惡房客破壞房屋或收不到租金等情況，房客也不用擔心碰到惡房東，對房客、房東都有保障。

包租包管出租宅適用對象，包含設籍、就學或就業於桃園市，且家庭年收入低於一二二萬元、每人月平均收入低於四萬七九二二元，且在桃園無自有住宅者，提供市價八折的套房型租金四千元、家庭型不超過一萬元兩種房型，如符合住宅法所列經濟或社會弱勢者，可享市價租金五折及七折優惠。

三年八十戶 各區都有出租物件

莊敬權說，永勝租屋從事租屋仲介業務，在桃園各都會區都有出租物件，符合資格、有意租屋民眾可至永勝租屋桃園分公司填寫需求，由永勝公司代為撮合；他說，永勝公司昨天就接到許多詢問電話，民眾普遍能接受的租金在七千元到一萬元間，符合多房型租金上限一萬元條件。

莊敬權表示，包租包管計畫為三年八十戶，經費一千二百餘萬元，後續可擴充至六年；至於房東擔心房租所得會納入年度所得繳稅問題，目前住宅法已經修法，月租一萬元以下的房屋租金可不列入所得，超過一萬元的部分也可減除六十％的房屋必要損耗支出，而目前包租包管的房租都設定在一萬元以下，房東不會有所得課稅的問題。