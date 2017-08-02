〈中部〉協調備援給水 大台中供水無虞

2017-08-02

〔記者歐素美／台中報導〕尼莎及海棠颱風相繼來襲，大甲溪上游雨勢強勁進流量大增，台電大甲溪發電廠谷關壩、天輪壩、馬鞍壩於七月廿九日串連排洪，致大甲溪原水濁度一度飆高至四千五百度，昨已降至四百五十度，自來水公司預估一星期即可恢復至正常的四十度，且因協調備援系統給水，目前供水無虞，僅太平及大里等管線末端，可能會出現水量較小情況。

自來水公司第四區處處長蕭淑貞表示，七月廿九日深夜因大甲溪上游雨勢大，進流量大增，台電大甲溪發電廠谷關壩、天輪壩、馬鞍壩串連排洪，下游石岡壩流量由每秒一百立方公尺增至一千五百立方公尺，導致大甲溪原水濁度一路飆升，至上月卅日清晨，大甲溪原水濁度一度飆至四千五百度。

食水嵙溪進水口 人力冒險清理垃圾

水公司第四區處豐原給水廠為穩定供給大台中二百多萬人用水，積極協調中區水資源局石岡壩及農田水利會八寶站與大南站，啟動食水嵙溪、八寶圳和白冷圳等備援系統，豐原給水廠人員並犧牲假期，卅日清晨冒險在食水嵙溪進水口以人力清除樹枝雜草及垃圾，爭取更多食水嵙溪原水量；豐原給水廠並同時增派人員積極加強淨水操作及排泥清淤作業，同步增加給水廠出水能量，以穩定大台中用水戶供水。

大甲溪原水濁度降 再7天恢復正常

豐原給水廠表示，雨勢來得急去得快，昨天上午原水濁度已降至四百五十度，如果山區不再下大雨，估計約七天可恢復至正常標準的四十度。目前豐原給水廠出水量約一百五十萬噸，供水正常，僅太平、大里等少數管線末端地區，可能會出現水壓不足、出水量較小的狀況。