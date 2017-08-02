〈中部〉「黃二路」上路 東勢、石岡、豐原福音

2017-08-02

〔記者張菁雅／台中報導〕交通局照顧偏遠地區居民基本交通權益，今年四月一日推出第一條小黃公車「黃一路」，獲得地方好評，交通局再接再厲，將原本豐原客運二六二路公車升級為小黃公車「黃二路」，行駛「東勢—埤頭里」，免費搭乘，即日起上路。

交通局長王義川表示，「黃一路」公車服務路線為豐原車站至豐原球場，四月上路後至七月，累計超過一千人次搭乘，每班車平均約二人搭乘，成功以計程車代替公車行駛搭乘人次較少路線，減輕公車業者吃緊的人力負擔，也增加年長或行動不便者上下車的便利性，同時為市庫節省超過十萬元的公車營運補貼支出，達到多贏的目標。

交通局即日起再推出「黃二路」公車，行駛路線從東勢豐勢路的東勢站、下新、東蘭光明路口、石城國小、頂埔、埤頭里、終點至豐原民安，嘉惠沿線的東勢、石岡及豐原民眾；「黃二路」免費搭乘，採固定發車，單趟時間約廿五至卅分鐘；不過要注意的是，「黃二路」公車發車時間分平日、例假日及寒暑假，發車時間不同。

交通局表示，「黃二路」公車車身貼有行駛路線貼紙，讓搭車民眾一眼就能認出，雖然「黃二路」公車有固定發車時間，但因計程車只能載運三到四人，建議於乘車前一天撥打專線04-2287-8888，預約或查詢發車時間，專線開放時間為上午八時至下午五時，如果預約人數較多，會安排多輛計程車載客。