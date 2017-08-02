〈中部〉校園「種電」有利頭 台中以彰化為師爭回饋金

2017-08-02

教局允代表談判提高比例

〔記者張菁雅／台中報導〕夏日供電吃緊，議員王立任提案建議市府推行在校園「種電」，並比照彰化縣政府模式，統一與廠商洽談售電收入回饋，以提高回饋比例。教育局長彭富源表示，目前已有八十九所學校在校舍屋頂設置太陽能板，一○八年底前再增加十七校，將由副局長出面，統一與廠商談回饋學校比例。

王立任指出，彰化縣政府推行「綠能產業校園種電」，目前有一六一校推動一六四案，且彰縣教育局直接找廠商談售電收入回饋比例達廿四．三％，如果學校個別去談，回饋比例僅十％，去年彰化縣學校回饋金達六一八萬元，光北斗國中一年就有七十幾萬元；建議台中市教育局比照辦理，回饋比例至少要談到廿五％，不僅有助解決限電危機，學校還多了一筆收入。

根據教育局統計，台中市有八十九所學校校舍屋頂設置太陽能板，售電收入回饋比例約十％，而一○三年下半年至一○五年八月期間，有八十三校設置太陽能板，回饋金達一千萬元。

教育局表示，屋頂設置太陽能板有一定條件，包括學校面積不能太小、建物年限在卅年以下、建物不能漏水、建物坐向要朝南等，經過盤點，還有十七校可以設置，將在今年至一○八年完成。

彭富源指出，將請副局長出面，再與廠商談回饋比例，儘可能提高比例；另外，去年颱風造成海線地區學校太陽能板傾倒，損及建物，讓校方嚇到，這部分將再與學校溝通。