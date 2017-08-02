〈中部〉水陸接力 世大運聖火傳抵南投

2017-08-02

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕世大運聖火傳遞昨天抵達南投縣，下午從台灣中心點埔里地理中心碑出發，來到風景宜人的日月潭，在西式划船選手從拉魯島乘風破浪於水社碼頭上岸後，隨即前往熱門景點水社壩進行路跑傳遞，創意十足的水陸接力一路上吸引遊客目光，除展現世大運熱情活力，也呈現南投之美。

世大運聖火傳遞南投站，昨日在台灣地理中心碑登場，在喜裂克文化藝術團表演原民迎賓舞後，由雅典奧運射箭銀牌劉明煌等人將火炬一路傳遞至埔里酒廠，之後聖火母火才由車運抵達日月潭。

在日月潭由西式划船選手操槳分乘船艇抵達水社碼頭，潭面上只見選手奮力划槳將火炬送上岸，碼頭上吸引大批遊客圍觀拍照，聖火前進水社壩在湖光山色陪襯下，由兩屆亞運划船銀牌選手汪明輝率隊路跑抵達日月潭向山遊客中心，隨後聖火驅車進入南投市，並由亞運跆拳道金牌魏辰洋繞行市區，最後抵達縣政府，完成聖火傳遞。

南投縣政府表示，為呈現南投在地景觀特色，以及台灣中心的獨特意義，才會選在地理中心碑出發，象徵世大運在南投從「心」出發，而利用日月潭做水陸傳遞，則是凸顯南投的西式划船實力，以及日月潭水域之美，盼透過眾人努力與世大運的平台，能把台灣、南投推向國際，也把世界帶進台灣。