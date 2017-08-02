〈中部〉垃圾場聯外道崩坍 信義公所：1個月搶通

2017-08-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕尼莎、海棠颱風接力侵台，南投縣信義鄉市郊九層坑道路，因邊坡含水量過高，擋土牆支撐不住，昨凌晨道路無預警崩坍，路基全都流失，造成農田、垃圾場聯外道路中斷，公所考量崩坍嚴重，已規劃替代道路，力拚一個月內搶通，未來垃圾先暫置豐丘的公有地，道路完成修復再運回垃圾場。

信義鄉民表示，九層坑道路除了是通往垃圾場、公墓的主要聯外道外，還是明德、豐丘二村民眾農耕地必經道路，昨天一早上山務農，卻發現道路大規模崩落，還好當時無人經過，未釀成意外。

公所表示，崩坍路段路基嚴重流失，形成長廿五公尺、深四十公尺的陡坡，且因崩坍處下方缺穩固基礎，增加搶修難度，惟崩坍路段裡面還有垃圾場、公墓、納骨塔及農地，若不趕緊搶通，除了務農不便，也會影響民眾治喪，甚至垃圾清運也會出問題。

公所強調，目前已規劃替代道路從信義橋頭繞道十甲產業道路前往九層坑農地，並將清除該道路沿線零星落石，以便農友進出；至於垃圾清運將盡快覓地暫置，現階段規劃放在豐丘公有地，盼先度過道路搶修的過渡期。

信義鄉長史強說，當地雖然是重要的聯絡道路，卻無居民住在附近，對民眾安全較無影響，只是垃圾一天不能運回垃圾場，垃圾暫置也會形成地方或環境壓力，縱使道路崩坍搶修不易，也會請包商研議盡速以便橋或是貨櫃灌漿方式搶通，盼早日讓垃圾清運恢復正常，粗估最快可在一個月完成搶通。