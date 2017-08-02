〈中部〉百萬燈港缺路燈 王功漁火節「落漆」

2017-08-02

數十萬盞LED燈 港邊道路卻陰暗

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣年度盛典「王功漁火節」即將登場，今年斥資百萬使用數十萬盞LED燈，打造五顏六色的燈港風采，吸引遊客拍照觀賞，但卻傳出港邊道路安全防護措施與照明不足，差點造成人車相撞。芳苑鄉公所表示，平時港邊道路就沒有照明設施，將趕緊聯絡縣府提供照明設備因應。

王功漁火節將於本週六、日登場，主辦單位彰化縣政府複製今年端午福鹿溪划龍舟LED燈光景盛況，將王功漁港打造成「LED燈港」，期許創造夜經濟，上週五縣長魏明谷參加點燈儀式時，歡迎全國民眾來彰化住一晚，可是漁港周邊道路照明不足，反成為安全隱憂，有民眾差點發生車禍，向本報投訴。

來自台北的陳姓讀者表示，從網路得知王功漁港與王功之弓景觀橋的美景，特地到彰化參加點燈儀式，之後沿漁港取景拍照，一路從王功蚵藝館到芳苑燈塔間步行發現沿路相當陰暗，幾乎伸手不見五指，走到一半腳架還被後方來車撞到，如果走出去一點，可能就出車禍。他覺得，政府花這麼多錢去照亮一個漁港，卻置旅客安全於不顧，這根本很「落漆」。

公所先修故障燈 每20米再設警示燈

芳苑鄉公所主任秘書王文欽表示，王功漁港往燈塔方向道路本來就沒有提供照明，對旅客安全疑慮，公所相當重視，可是所方權責有限，無法提供照明設施，現在只能請縣府想辦法；芳苑鄉公所建設課課長徐豐姿說，漁港周邊道路原有設置路燈故障，近日已加派人員搶修。

縣府農業處副處長郭至善表示，從王功蚵藝館到芳苑燈塔間約兩百公尺，確實缺少夜間照明，已通知公所，有路燈故障的部份先修復，缺乏照明的路面，每隔二十公尺設立紅色警示燈，導引遊客路線，也提醒車輛減速慢行。