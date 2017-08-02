〈中部〉LV級飼料 義竹硬質玉米有產銷履歷

2017-08-02

〔記者林宜樟／義竹報導〕嘉義縣義竹鄉農會經農委會農糧署輔導，推動國內第一個硬質玉米產銷履歷認證示範栽培，昨天與雲林縣三久牧場、屏東縣中央畜牧場等業者，簽約契作一百公頃，如此產出的硬質玉米，用於製作豬隻、家禽飼料，被喻為「LV級的飼料」。

契作一百公頃 年收購逾六千噸

義竹農會理事長顏明岳與三久牧場董事長洪崇拼，代表雙方簽訂產銷履歷硬質玉米契作合約，面積一百公頃，年收購量六千餘噸，中央畜牧場簽訂收購一百噸；顏另與中都農業生產合作社總經理陳建瑋，簽訂產銷履歷大豆契作合約，面積三十公頃，年收購量約五十噸。

義竹農會總幹事翁永寧說，近年來食安風暴頻傳，官方常追查畜牧飼料源頭，義竹農會推動硬質玉米產銷履歷認證，讓消費者能瞭解吃下去的豬、禽，是用安全原料製成的飼料飼養而來。

洪崇拼表示，今年曾購買三百噸義竹生產的硬質玉米作為豬隻飼料，以往對飼料最敏感的懷孕母豬，對更換飼料並無適應期，研判是國產硬質玉米香氣濃，母豬愛吃；經比較發現，進口硬質玉米從國外經長途運輸來台，還需使用黴菌吸附劑處理，國產硬質玉米新鮮無黴菌，對豬隻更健康，較少生病，雖然採購成本較一般進口硬質玉米高，但也省下其他開銷。

陳建瑋說，產銷履歷黃豆用來製作豆漿、豆腐及豆花等產品，雖然價格較進口黃豆高三倍，可是新鮮安全，受高端消費者歡迎。