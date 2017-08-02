〈中部〉法國廚師現烤PIZZA 「觸動」植物人

2017-08-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕法國廚師現烤PIZZA，連植物人似乎「很有感」！送上食物，他們甚至會張口。而能夠觸動植物人，更讓現場工作人員感動不已。

創世斗六院長張曉蓉表示，高功能性的植物人對外界刺激也有反應，只是需要仔細的觀察，所以他們常常對植物人說話，給予不同的刺激，希望喚起他們已經「沈睡」的本能，類似現烤PIZZA的體驗活動，斗六院會持續辦理，希望帶給植物人另類的希望。

送上食物會張口 眨眼轉頭似乎「有感」

HANS PIZZA手工PIZZA老闆─法國的CHRIS與台灣的HANS，昨天至創世斗六院為植物人進行一場現烤PIZZA秀，現場表演甩餅皮，讓植物人用手指觸摸，希望盼喚醒他們的觸覺，聞到剛出爐的PIZZA香味，植物人似乎「很有感。」

法國廚師CHRIS為植物人製作PIZZA，利用美食的美味給植物人視、觸、嗅覺感官刺激，平時靠鼻胃管進食的植物人對外界刺激不會有多少反應，但工作人員送上番茄醬，植物人居然會主動張口，臉上的表情也顯得豐富，頻頻眨眼，甚至有吞口水的反應，當現烤PIZZA送上前時，因為香味四溢，植物人頭部也會輕微轉動、尋找香味來源，讓工作人員嘖嘖稱奇。

CHRIS連續三年參加創世園遊會活動，捐出活動當天所得，昨天特地到院內為植物人表演現烤PIZZA秀，也將活動訊息透過臉書發布，希望藉由自身的力量號召民眾一起支持創世，讓植物人獲得更多幫助。

CHRIS與台灣的HANS用行動支持創世服務，並為斗六創世院代言，分別用法文及中文呼籲消費者「順手捐發票、救救植物人。」