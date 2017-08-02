〈中部〉中市民政局長上任首日 議場初體驗

2017-08-02

參與式預算送大會討論

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕民政局長周永鴻一日上任，下午即赴市議會民政委員會，爭取追加參與式預算工作計畫五百萬元。國民黨議員先嘲諷他沒有拜碼頭，接著質疑預算編列必要性及適法性，要求刪除，但在民進黨議員支持下，預算送大會討論。

民政局長交接佈達典禮由市長林佳龍主持，主計處長蔣建中擔任監交人，前局長蔡世寅將印信移交給周永鴻。

針對里鄰調整，周永鴻認為，民主是每一票等值，每一區里服務資源也應等值，有些人數較多的里應調整，以符合民主的可問責性及民主代表性，未來他會持續溝通，並全力推展二○一八台中世界花博。

民政委員會昨天下午審查第二次追加預算案，委員會召集人黃馨慧表示，她不認識民政局長，局長在審預算前有拜託過議員嗎？她詢問在場議員看過周永鴻嗎？讓現場氣氛陷入尷尬。

周永鴻解釋，上任前沒有機會認識議員，一上任就驅車到市區議員服務處拜訪。

進入預算審查後，國民黨議員張廖乃綸、賴朝國指出，參與式預算過去執行成效不佳，市府提追加預算，卻連要辦幾場、一場多少錢、去年成案數、執行結果等基本資料都未提供。

周永鴻表示，一○四年參與式預算有六案成案，全數執行完成，一○五年廿四案正在進行中，今年計畫辦十場說明會。

由於這筆預算在上次臨時會政黨協商時遭刪除，超黨派議員朱元宏要求民政局說明提追加預算是否符合預算法，民政局答覆符合預算法第七十九條第三款「所辦事業因重大事故經費超過法定預算時」，卻無法清楚說明何謂「重大事故」，因此張廖乃綸、張瀞分仍認為適法性有問題，要求刪除。

民進黨議員何明杰、賴佳微、李天生則認為應將預算送大會，讓更多議員討論，最後決定送大會討論。