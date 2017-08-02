〈中部〉率先全國升原住民旗 林佳龍期許多元共融

2017-08-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕八月一日是原住民族日，台中市政府率全國之先，昨在市府廣場升起原住民旗幟，雖然儀式進行時下起雨，但參與的原住民及民眾難掩感動及興奮之情。市長林佳龍期許台灣多元民族在這塊土地共融。

原住民旗幟升旗典禮及原住民族日系列活動開跑記者會，由市長林佳龍主持，原住民立委陳瑩也來參加此一盛會。昨在市府廣場前升起的原住民旗幟，是由南投的陳玉茹所設計，旗幟圖騰融合山、海、日、月與人，山海一家，代表永續、循環、多元的社會。

過去原住民被稱為「番」或是「山胞」，一九九四年八月一日憲法增修條文正名為「原住民」，一九九七年第四次修憲時確立原住民的「民族」屬性，擁有「集體權」概念的「原住民族」；目前台中市有三萬三千四百七十六位原住民，在六都排名第四，與第三名的高雄三萬三千九百二十一位相差不多。

市長林佳龍帶領眾多原住民一起升旗，林佳龍表示，看到原住民旗幟冉冉升起，讓人相當感動，讓台灣人有著共同的認識，「原住民是台灣這塊土地的主人」，對原住民的歷史正義，政府晚做了也少做了，現在大家要來補課。

林佳龍說，未來要向中央爭取在台中市成立「原住民族神話館」，讓原住民十六族在台中如同彩虹一般，擁有多樣顏色，象徵著台灣多元民族的共融。

陳瑩強調，台中市創全國之先升起原住民旗幟，是對原住民尊重，讓她非常感動。

市府表示，原住民旗幟即日起在市府廣場連續掛四天，而原民會從即日起至十一日舉辦系列活動。