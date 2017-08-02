〈中部〉台汽舊站變更案 南投縣府遭疑圖利

2017-08-02

讓利近億元？議員籲回饋、捐地不可讓

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市原台汽客運車站用地變更開發案，近日傳出縣府主動配合地主變更地目為商業區，讓利近一億元，引發各界關注。民進黨南投縣議會黨團昨召開記者會，除強烈質疑縣府有圖利特定對象之嫌，也要求縣府對於地主回饋、捐贈縣府四十%的土地面積，絕不可退讓，且土地回饋與徵收價格計算應有一致性，不可有雙重標準，以確保縣府及縣民權益。

南投市原台汽客運車站土地位在市中心精華區，面積約一八七五坪，精省後，台汽於九十五年標售，閒置迄今，原本帶動市區發展的蛋黃區淪為雜草叢生髒亂點，縣府打算透過都市計畫通盤檢討方式，將地目從車站變更為商業區。

民進黨南投縣議員陳翰立、林永鴻、陳昭煜、張志銘等人指出，依南投縣都市計畫委員會「審議都市計畫土地變更回饋原則」，縣府計畫將該土地北側約四十%土地設為「車站專用區」，南側六十%土地變更為「商業區」，地主須依回饋原則將其中四十%土地面積捐贈縣府，或是以等值的代金繳納至縣庫作為都市發展建設基金。

採同一標準 避繁雜令人存疑的回饋案

惟縣府竟將地主須回饋、捐贈縣府四十%的土地面積，降為最低的三十五%，以最保守價格估計，該地每坪至少三十萬元，該筆土地可回饋縣府的價值就高達一億九千六百多萬元，但縣府卻以毗鄰土地近三年的平均土地公告現值，每平方公尺四萬七千四百八十六元作為計算標準，估算價值約一億零三百萬元左右，比市價少了近一億元。

若縣府要向地主徵收部分土地作車站使用，即以高於公告現值的市場行情，每坪七萬九千三百元作為計算標準，一來一往，縣府獲得的實質回饋又變得更少，建議縣府在公告現值或市場行情之中，選擇同一套標準，且向交通部申請「公路公共運輸多元推升計畫」，如此可避免繁雜又令人存疑的回饋方案，也讓該土地開發案更公開、透明，達到帶動地方發展目的。

全國房仲南投縣府中興加盟店陳姓業者透露，該案土地目前每坪市價三十萬元起跳，一旦地目成功變更為商業區，初估每坪市價上看四十萬元，隨著開發案陸續推動，保證「水漲船高」。

依法令規定 官員：增回饋面積尚待協商

縣府秘書長洪瑞智強調，地主回饋土地價格以公告現值為基準，土地徵收須依市場行情為主，這是法令規定，駁斥圖利之說。至於地主所提捐贈車站一樓部分樓地板面積，與縣府共同持分土地方式做為回饋，以及議員要求土地回饋面積四十%，事涉回饋代金計算是否合理，縣府仍在評估，有待與地主進一步協商。