〈中部〉（雲林）綠能建設納前瞻 李進勇今向總統爭取

2017-08-02

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長李進勇為發展雲林綠能建設，將以從政黨員身份參加今天的民進黨中常會，向總統蔡英文報告台西綠能專區及椬梧滯洪池計畫，爭取綠能建設及觀光建設經費納入前瞻基礎建設計畫。

李進勇表示，台西工業區自八十年核准至今已閒置廿六年，他上任後即提出「綠能首都」口號，爭取將台西工業區轉型為綠能專區，目前積極整合土地，有意願參與轉型的地主所持有的土地面積已達八成以上，專區開發工作期程也較原預定時程提前兩年，希望能透過前瞻基礎建設計畫，讓雲林發出亞洲最大綠能專區的第一度電。

椬梧滯洪池原為海水倒灌而廢耕的農地，變更為滯洪池後可改善周圍地區地勢低窪、遇雨則淹的困擾，縣府希望在滯洪池上打造水上太陽能發電系統，創造防範水患及帶動綠色經濟的複合效益。

李進勇指出，椬梧滯洪池共分南北兩池，北池佔地五十多公頃，南池佔地四十多公頃，配合中央推動綠能，南池太陽能系統發電計畫預計明年七月完工，裝置容量為五．二MW，每年約產六百六十四．三萬度電，但後續饋線問題仍需台電協助；北池則做景觀開發，讓南北池結合漁村特色、治水防洪、濕地生態，打造別具特色的海岸廊道。

李進勇強調，雲林縣推動綠能進度領先中央政府，截至一○六年底太陽光發電量已佔全國比例的四分之一以上，雲林縣綠能發展兼顧能源安全、環境永續及綠色經濟，符合前瞻基礎建設計畫概念，希望蔡英文總統能支持。