〈中部〉（嘉義）水淹新港、溪口 治水徵地卡關

2017-08-02

〔記者蔡宗勳、林宜樟、曾迺強／嘉縣報導〕嘉義地區受尼莎、海棠颱風接連影響，尤其七月三十一日豪大雨，造成新港、溪口大淹水，凸顯出埤仔頭排水治水的重要性，興建大型抽水站與開闢滯洪池刻不容緩，但卡在無法解決用地徵收，遇豪雨淹水恐成常態。

規劃建抽水站、滯洪池 地主抗爭

海棠颱風引進的西南氣流，為嘉義地區帶來逾三百毫米雨量，七月三十一日上午七至十點雨勢最為集中，多處傳出淹水災情，屬埤仔頭排水系統的新港鄉埤子、海瀛與溪口鄉美南、林腳等村落，逾三百公頃農田泡在水裡，如同汪洋大海般。

縣府規劃在埤仔頭、溪口排水匯流處，興建二十五CMS（流量單位：立方公尺／每秒）抽水站與水閘門、滯洪池等設施，需徵用三十六．六公頃用地，因不少地主反對徵收，還在溝通協調，縣府希望地主可以支持規劃；另，布袋海埔地與東石鄉磚仔窯等地的淹水問題，縣府也都列入當務之急。

行政院政務委員吳宏謀昨就嘉縣爭取前瞻建設水環境改善計畫，納入竹崎親水公園一．七億元，實地訪查，縣副縣長吳芳銘提出包括東石鄉白水湖海堤與滯洪池、布袋鎮布袋南堤等項目，強調都兼顧防洪與生態景觀等，吳允全力支持。

縣府農業處統計各鄉鎮市這次農業災害損失金額，至昨天已有一千六百七十八萬餘元，以蔬菜類損失面積最多，布袋鎮苦瓜進入二期採收季節，大片苦瓜被水淹沒，損失不小。

縣財政稅務局公告，受災戶在災害發生之日起三十日內，可申請減免房屋稅；因山崩、地陷、流失等環境限制及技術上無法使用土地者，地價稅全免；娛樂業者因災害無法營業，可以向地方稅稽徵機關申請准予扣除未營業天數，按比例核減當期娛樂稅。