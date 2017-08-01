〈南部〉多處淹水 ：強降雨全面超標

2017-08-01

〔記者王涵平／台南報導〕海棠颱風造成南市多處地區淹水，水利局表示，多屬原有易淹水地區，主因為此次颱風強降雨型態為全面性超過標準，除超過下水道防護標準，外水高漲也致使內水無法順利排出。

水利局彙整資料指出，卅日晚上十時開始在台南地區強降雨，十分鐘內累積雨量超過廿毫米的有八區，最大發生於七股區廿七．五毫米， 一小時內雨量超過七十毫米；雨水下水道超過保護標準的有七區，最大發生於仁德區； 十二小時超過雨量二五○毫米有十九區、超過三百毫米的有八區，由於徹夜大雨與南市各區致災，水利局目前為止除全市五十二個抽水站及三二一台移動式抽水機全數啟動抽水外，持續向中央協請調派。

水利局表示，由於全面性持續降雨造成上游集水區的水源流入各排水，其中三爺溪尚未整治完成，目前大部分由應急施作保護，強降雨集水區流入的洪水量超過部分臨時應急堤頂，造成部分路面積淹水，但沿岸淹水持續時間及範圍均比以前改善許多。

另，港尾溝排水中游段治理工程施工尚未完成，加上二仁溪外水高漲頂托，上游洪水量太大導致臨時應急土堤被沖毀，造成仁德多處積淹水，已調派大型機具全力投入搶修中，台八十六快速道路上游段預計昨日完成加高加固，下游段預計昨日午夜前圍堵，完成防汛搶險工作。

水利局強調，下一階段將積極爭取前瞻基礎建設，系統化、全面化的整治來解決目前淹水問題。