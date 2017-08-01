〈南部〉安南多處受災 市民開直播：真的很嚴重

2017-08-01

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕海棠颱風來襲，台南市整夜大雨不斷，昨晨雷雨交加，安南區多處淹水。其中，每雨必淹的安中路一段、同安路口一帶又淹大水，「安中河」夢魘再現，並淹進店家，民眾無奈，現場開直播，感嘆「真的很嚴重！」

立委陳亭妃昨天也赴安南區了解淹水情形。她表示，安南區這次多處淹水，除了瞬間雨量過大以外，還有六塊寮排水系統的整治，目前雖已爭取預算進行相關工程，但仍嫌不足，相關工程全部納入前瞻計畫，希望立法院不分黨派，趕快通過前瞻預算，讓水患不再擾民。

吳姓里民說，安中路一段從昨天清晨就開始淹水，部分積水已超過輪胎，很多民眾一早趕往上班上課，有的車子不敢通過，事後才知市府緊急停班停課，大家罵死了。

安中路一段淹水情形，一直持續到昨上午十一點半左右才消退，前後共淹了約六個小時，遠比去年還嚴重。

另外，安南區同安路整段淹水、安中路四段、長溪路、培安路、淵中路、長和路與環館北口、安吉路、海佃路四段、安和路六段、海中街、北安路、本原街朝興宮、安明路與北汕尾路等部分路段，以及公親寮、總頭寮工業區及海尾朝皇宮廟埕等地也淹水，部分道路到昨天下午仍中斷，封路中。

此外，接近產季的麻豆文旦園不少泡在水裡，下營區許多農田變成大型滯洪池，警消救了受困積水農路的兩名民眾。

下營區農田變成汪洋一片，農路和農田分不清界線，五十六歲王姓婦人騎電動車、六十三歲黃姓男子駕駛小貨車在下營中營里、大屯里硬闖積水農路，都受困水中，下營消防分隊長周奕任帶隊員姜博舜、楊承祐涉水，驚險完成救援任務。

省道台十九甲下營玄武橋臨時便橋，橋下麻豆排水水位暴漲，逼近橋樑警戒線，差點封橋封路。