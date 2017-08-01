〈南部〉仁德慘淹 莫拉克以來最大雨量

2017-08-01

18個里 有11里傳出災情

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕雨炸台南，仁德區的三爺溪、二仁溪、港尾溝溪等昨天清晨迅速暴漲，造成沿岸大淹水，轄內十八個里，有十一里傳出災情，將近三分之二，主要是降雨九小時高達三三○毫米，市政府秘書長李孟諺表示，根據氣象觀測資料，這是莫拉克颱風以來下得最大的一次。

李孟諺表示，依照三爺溪目前的防洪設計，可抵擋廿四小時二五○至二七○毫米的降雨量，但這次的降雨超出保護標準相當多，才造成淹水。

三爺溪鯽潭橋段 溪水溢堤

其實仁德區三爺溪鯽潭橋段，在前晚十點，水位就已達到六．一米的警戒線，昨天清晨五點四十五分起，更是雷聲大作，雨勢加劇，導致溪水溢堤，流域沿岸氾濫成災，太子、土庫、一甲、仁德、仁義等里都出現淹水。

鯽潭橋上的太子路首當其衝，開始淹水，中山高涵洞下方被迫封閉，連接東區裕農路的交通中斷，三爺溪支流的太子中排、土庫排水、一甲排水、南保排水、仁德排水等也都暴漲，附近道路汪洋一片。

公所前方的中正路變成「中正溪」，主要幹道南一八二線也不能倖免，淹水高度超過六十公分，中山高仁德交流道只能暫時封閉。

緊鄰滯洪池的中華醫事科大，前方道路也淹到大腿，仁德、一甲等工業區較為低窪的地方，甚至水深及腰，災情不輕。

三爺溪上游的永康區也傳出災情，崑大路、永大路、文化路、永華路、自強路、大灣路、大仁街、正強街等地都有淹水，部分路段因水深超過卅公分暫時封閉，不過中午前水勢已陸續消退。

另外，仁德區正進行防洪牆工程的港尾溝溪，一樣因為溢堤，沿線的上崙、三甲、田厝、保安等里都造成淹水；三爺溪匯流二仁溪附近的大甲、二行等里，也傳出災情。

區長︰清晨瞬間降雨驚人

公所救災，疲於奔命，區長郭鴻儀強調，清晨瞬間降雨真的很驚人，三小時下了一九五毫米，其中有一小時，來到八十七毫米，而淹水前的十分鐘，更高達廿三毫米；而針對港尾溝溪的溢堤，市政府更在文賢消防分隊設立前進指揮所，即時因應。

三爺溪流域在下午三點廿分許，淹水完全消退，港尾溝溪的災情危機，則是晚間六時許解除，居民肯定市政府河川整治的用心，但是認為防洪的標準要提高。