〈南部〉市府宣布停班課 日月光要求上班

2017-08-01

〔記者葛祐豪、黃建華、黃旭磊／高雄報導〕高雄市昨天停班停課，但日月光高雄廠被員工爆料，仍要求員工正常上班；日月光表示，依據氣象局高雄市平地累積降雨量，平地雨量不會達警戒值，決定正常出勤。

勞工局建議雇主「宜」加工資

高市勞工局則指出，勞工工作所在地經轄區首長宣佈停止上班，勞工因天災因素無法出勤，日月光對未出勤的員工可扣薪，但不能扣全勤獎金，建議雇主「宜」加給員工工資，勞工局會再跟日月光溝通，告知員工是否出勤，應視員工實際狀況給予彈性。

日月光員工向媒體和市府1999專線投訴，指市府已宣布停班停課，但日月光高雄廠仍要求颱風假員工正常上班，且不出勤須請假，有出勤也不算加班，甚至更聲稱市府昨天是因豪大雨而放假，但公司沒有所謂的豪雨假。

日月光︰提出證明可請天然災害假

日月光高雄廠表示，昨天公司正常營運，同仁在確保自身安全狀況下正常出勤，未出勤者依規定請假，如遇豪雨阻斷交通，導致上班遲到或無法出勤者，提出證明可請天然災害假或依個案處理。

此外，義大世界購物廣場前天營業到晚間八點，多名專櫃人員下班騎經大樹區平安橋，至少四名騎士連人帶車，差點被洪水沖走，所幸路人及騎士自救拉回。義大世界購物廣場表示，已協同專櫃業者於第一時間向人員表達慰問與關懷。

網友於臉書po出搶救畫面，上百通留言顯示「可憐的員工，回家根本玩命」，並將矛頭指向業者，批評颱風天硬要上班。