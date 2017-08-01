〈南部〉風雨拚救難 里長揹翁、員警抬樹

2017-08-01

〔記者洪臣宏、方志賢、黃建華／高雄報導〕大寮區鳳林三路三四四巷昨天凌晨淹水及腰，會社里長簡鴻儒會同員警勸離，一名九十餘歲榮民無法涉水離開，由簡揹著脫險。颱風也造新興、前金區多處路樹倒塌，員警戴著防滑保護手套，冒雨合力將倒塌路樹移開。

鳳林三路三四四巷為老舊眷村平房，平常約有廿餘人居住，因地處低窪遇雨則淹。簡鴻儒凌晨看到雨勢突然下大，前往查看發現巷底已經水深及膝，立即向災害應變中心求援，大寮分駐所所長曾富達得知訊息，率員協助居民撤退。

八十餘歲老榮民似乎習慣淹水，客廳木桌椅已經在水面漂浮仍「處變不驚」，他將門反鎖堅持不撤離，還說可以到二樓睡覺，曾、簡透過窗戶檢查他的手機是否完全充電，離去前不忘叮囑：「有狀況就打110。」

水勢很快淹上腰部，另名住隔壁的九十餘歲榮民平常靠柺杖才能行走，根本無法涉過積水，簡鴻儒立即揹起老翁，由曾富達領路，以免他們踏空掉進排水溝。一干人協助三男、三女前往大寮區公所安置。

智障婦人、失智老人迷途 警助回家

除此之外，一名婦人前天夜間近八時在大樹區新鎮路踽踽而行，全身被大雨淋得濕透，九曲派出所將她帶回安置，由於她沒有攜帶證件，又無法說出自己身分，經不斷比對直到深夜才找到家人。

仁武警方表示，四十九歲洪婦有中度智障，與弟弟住在大寮區，海棠颱風登陸前夕獨自離家，所幸及時被發現。

另外一名六十三歲失智高姓老翁淋著雨在路上遊蕩，熱心民眾將他扶至三民一分局十全派出所，老翁身上未帶證件，只記得自己名字，員警利用警政系統查詢，發現老翁住宜蘭，通知當地派出所協助，但戶籍地已無人居住。

老翁休息時，突然想起他到高雄是找尋一名田姓親人，警方想起轄區一同名同姓與警方常有良好互動的田男，電話聯繫後，終於找到高姓老翁的妹妹。

中山所值班警員佘泰元、陳柏修昨凌晨獲報有路樹倒塌，影響汽車通行，擔心巡邏警組警員陳柏憲、鍾耿仲（及警專實習生吳俊毅）因路樹太大無法順利搬起，在無線電呼叫「你們先回來，載我們一起去現場！」堅持請巡邏同仁返所後同車前往，員警們到達現場發現樹幹橫躺在路中阻礙汽車道，於是合力一起將樹幹移置不妨礙交通之處，雖然過程中五人制服裝備都濕得一塌糊塗，但大家都很高興做了件「很值得的事」。

新興分局民防組依分局長葉明潭表示，用災害準備金採購一批防滑手套配發給各所使用，以較好使力及防止同仁處理路樹倒塌時手部受傷，此次颱風來襲剛好派上用場。