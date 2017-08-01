〈南部〉延宕40年 十全路終於打通

2017-08-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕延宕四十年、歷經八任市長無法打通的高雄市十全路，昨天傍晚終於通車了！

高雄市十全路至覺民路的打通工程完工，昨天傍晚，市長陳菊、議長康裕成率數百位民眾，由十全、民族路口出發，沿十全路步行到覺民路，宣告這條路終於通車了。

連通覺民路 三民東區到西區不必繞道

居民表示，十全路直接連通覺民路，日後從三民東區到西區不必繞道，至少可節省十五到廿分鐘車程。

陳菊表示，這是一條在地人等了四十年的路，為了徹底解決寶珠溝、孝順街的淹水問題，及民族、十全等三民東區的交通問題，市府勇於承擔，和當地居民溝通協調後達成共識，總算順利完工通車。

陳菊說，以往果菜市場周邊每逢颱風就淹水，主要幹道十全路與覺民路，也被市場及路邊的臨時攤販阻斷，導致交通阻塞、事故頻傳。她說，「沒有什麼事情比安全更重要」，因此市府近年再次提起徵收的救濟救助，以近二年的時間，不斷查訪、溝通，終於獲得大多數住戶的體諒與認同。

陳菊強調，真正的民主從將心比心開始，雖然過程中遭受少數人士攻訐，市府仍本於在地民意，勇於承擔，堅持合理、合法促成多數市民的公益需求。

果菜市場攤商 不滿未來停車場收費

通車典禮上，緊鄰的果菜公司攤商聚集抗議，批評市府未事先協調溝通，不滿未來的立體停車場還要收費。

市府說明，十全路貫通後，未來果菜市場可與新建的滯洪池公園及立體停車場共存共榮。對於攤商要求繼續享有專屬免費停車位，而企圖阻撓今日通車，市府斷然拒絕。