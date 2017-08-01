〈南部〉總頭寮工業區淹水 賴清德︰整治費前瞻核定

2017-08-01

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕台南市安南區昨天上午大淹水，其中，總頭寮工業區因旁邊的六塊寮排水溢堤，工業區上午淹了三個多小時，所幸並未淹進廠房。總頭寮工業區廠商協進會理事長吳國恩表示，這次水沒淹進廠房，是不幸中的大幸，也不像去年九二七淹水那麼嚴重，水也退得快，希望政府再加速治水，完成六塊寮排水的整治。

另學甲華宗抽水站今年啟用，降低學甲市區淹水，昨天也再次挺過海棠強降雨，市長賴清德昨下午視察學甲華宗抽水站、北門錦湖聚落圍堤防護工程，治水成效受到地方肯定。

賴清德昨天下午馬不停蹄視察多個地點，他先去看了總頭寮工業區及六塊寮排水，水利局長彭紹博表示，過去幾年，政府已投入約二億元進行六塊寮排水的堤岸加高等工程，將外水阻擋在外，未來也將投入總經費高達十六億元進行整治，將往上游整治到安定區，目前工程已持續進行中，而配合這次汛期來臨，也先進行疏浚，讓淹水降到最低，同時積淹水也能迅速排出。

賴清德表示，六塊寮排水整治經費高達十餘億，已獲中央前瞻計畫核定，經費已有著落了，不僅是仁德工業區的治水要做，總頭寮工業區的治水，市府也會持續來推動。

另外，其他民眾居住生活的區域，市府也都有治水計畫持續推展。有的已經完成了，有的還在進行當中，不過就整個台南市而言，市府已經完成了一套十年的保護標準，也就是說在廿四小時的下雨量，如果沒有超過二五○毫米，那台南市是不會淹水的，但如果超過這個量，特別是短時間強降雨，可能就會造成淹水的情形。