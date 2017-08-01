〈南部〉涉水冒風雨 3熱血工讀生送餐獨老

2017-08-01

安南鹿耳社區 送餐服務不打折

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕「月新阿嬤便當來了！月新阿嬤便當來了！」受到海棠颱風影響，台南市昨天上午雨勢不斷，安南區鹿耳社區為獨居長者的送餐服務不打折，三位暑期工讀的大學生自願留下當送餐志工，無畏強風大雨騎著摩托車，在風雨中把熱騰騰的便當送到獨居長輩的手中，送完餐後，每位志工全身也濕透了。

三位大學生分別為政大鄭依珊、勤益科大黃彥翎、南台科大唐雅玲，經由青發署轉介到社區工讀服務，為社區網路、影片、英文網頁行銷製作。前晚因海棠颱風來襲而留宿在社區內，昨天則自願協助鹿耳社區獨居長輩送餐及幫忙備菜、包便當。

她們說，社區沒有自助餐店，如果沒人送餐，老人家會沒有飯吃。社區一向風雨無阻為獨老送餐，去年學長姊們能，他們也願意，承續這個任務。

由於昨天雨勢很大，鹿耳社區志工雨勢稍歇即展開送餐，為讓長者在中午前有飯可吃，三人也冒著風雨涉水送餐，長者拿到便當，直說「多謝！多謝！」

鹿耳社區自九十七年起，開始辦理獨居長者及低收入戶長者送餐服務，每天中午由社區志工，負責將愛心便當送到長者手中，除了農曆年節休息四天外，其餘不管颳風下雨天天送餐，迄今邁入第十年。

社區專案經理蔡登進說，風雨天騎車很危險，部分長者又住在偏僻的魚塭區內，產業道路狹小又積水，騎起來特別吃力，所幸提早一小時送餐，順利於中午前完成送餐任務。

蔡登進說，社區獨老送餐服務原本有卅人，因颱風來襲，昨天有四名長者被家人接到市區安置，因此共送出廿六個便當。

調任前 校長忙送學生回家

另外，柳營國中校長周憲章今天調任仁德國中，昨天最後一天上班日卻突接獲停班停課通知，周憲章依舊冒著風雨到校，將兩名已搭公車到校的學生安全送回家。

家住台南市區的周憲章，昨早上雖然在路上接獲市府通知停班停課，但還是繼續到校，結果發現有主任、導師也冒著風雨到校關心，趕著一一確認騎腳踏車上學的學生沒有出門，導師才放心先回家。

而住在果毅後、二重溪的兩位學生，一早沒注意到停課通知，已經搭公車到校上課，周憲章自行開車將兩人平安送回家。