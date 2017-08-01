〈南部〉高市12座滯洪池發威 易淹水區報平安

2017-08-01

滯洪量550萬噸全國第一

〔記者陳文嬋／高雄報導〕海棠颱風挾帶強風豪雨，高市日累積雨量最大超過三百毫米，市府水利局打造十二座滯洪池，數量及滯洪量位居全國第一，加上澄清湖等滯洪設施，整體滯洪量逼近五百五十萬噸，讓過去市區易淹水地區未出現淹水災情，發揮防洪治水功能。

海棠颱風過境，高雄地區昨一夜豪雨，最大時雨量是阿蓮區八十六毫米，日累積雨量為茂林區三百三十三毫米。這次沿海地區降雨量比市區大，造成部分道路出現積淹水，淹水最高約達五十公分；但清晨五時過後，雨勢趨緩，積水也陸續退去。

值得一提的是，市府水利局已完成十二座滯洪池、為全國第一，包括今年六月剛啟用的鼓山滯洪池、七月啟用的鳳山圳滯洪池，總計滯洪量兩百九十四萬噸，加上澄清湖、金獅湖等其他滯洪設施，整體滯洪量逼近五百五十萬噸。

多處滯洪池近滿水

尤其三民區本安里滯洪池這次滯洪量達百分之百，寶業里滯洪池則達到九成五，加上本和里滯洪池，串聯形成都市守護網，確保三民東區不淹水；另鳳山、大寮、鳥松區一帶，過去水深及腰，鳳山圳滯洪池派上用場，連鼓山路過去也是逢雨必淹，這次徹底解決淹水問題，深受地方肯定。

水利局長蔡長展指出，十二座滯洪池發揮功能，解決鼓山、三民、鳳山區淹水危機，今年再推動仁武區八卦里、三民區十全及典寶溪Ｄ區滯洪池，趕於明年底前完工，滯洪量超過三百萬噸，期盼每年增加一座滯洪池，讓高市成為海綿城市。