〈南部〉憋不住了 綠蠵龜白天上岸產卵

2017-08-01

蘭嶼鄉民默默守護加油

〔記者張存薇／台東報導〕海龜通常入夜後上岸產卵，但可能受到海棠颱風連日降雨影響，昨天上午竟然有隻綠蠵龜在眾目睽睽之下爬上台東縣蘭嶼鄉八代灣沙灘上產卵，鄉民不敢驚擾，默默在旁守候加油，在地居民也計劃組織巡守隊保護產卵區域。

蘭嶼鄉是綠蠵龜產卵的主要區域，台灣海洋大學生命科學院長程一駿表示，海龜多在入夜後上岸產卵，只要被燈光、人類走動等打擾，就會憋住不產卵，最長可憋七天之久，這次可能是因為颱風影響牠上岸路徑，前兩天風浪又大無法好好上岸，等到風雨過了，也憋不住了，只好上岸把卵產下來。

趕赴現場觀察的研究生柯政佑說，從六月底觀察到七月廿四日，共有八次海龜上岸、產了十四窩卵，因為這隻綠蠵龜後肢有金屬標記，發現牠七月十六日曾在八代灣上岸產了四十七顆卵、其中兩顆破損。

這隻母龜在短短兩週內再度產卵，他進一步說明，海龜產卵後，會將體內儲存的精子再與卵子結合，約經過十至十二天的過程再度產卵，也有海龜一次上岸產三、四窩卵。

研究人員持續觀察孵化情形

他說，因為這隻綠蠵龜產卵後覆沙路徑長，難以確定卵的位置，所以無法搬遷至人為干擾較少的地方，但綠蠵龜孵化約需五十至五十五天，約在五十天後會密切觀察海龜寶寶是否順利孵化。