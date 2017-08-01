〈南部〉屏東災後搶修 水電鐵路恢復正常

2017-08-01

〔記者李立法／屏東報導〕尼莎及海棠颱風接力侵台，造成屏東縣一度有三萬六千多戶停電及四萬五千多戶停水，經台電及水公司全力搶修後，昨天下午四點過後全縣已恢復正常水電供應。

東港至琉球交通船停駛

屏東縣災害應變中心指出，高鐵及台鐵全線各級列車昨天全面復駛，國道客運及屏東公共自行車Pbike也恢復正常營運，高雄往墾丁的客運班次及墾丁街車則維持每小時一班，縣內其餘公車路線及東港至琉球線交通船還處於停駛狀態，將視道路修復及海況再決定復駛時間。

為避免雙颱襲擊造成山區土石流殃及居民，災害應變中心陸續撤離原鄉部落及平地低漥區民眾八百多人次，累計收容五百三十人次，昨天中午過後雨勢漸歇，不少撤離民眾已陸續返家，下午六點過後，縣府收容人數只剩百餘人。

根據氣象局資料顯示，到昨天下午六點止，屏東縣過去四十八小時降雨量最多地區集中在八個山地鄉，累積雨量幾乎都在六百毫米以上，其中春日鄉及泰武鄉超過八百毫米，恆春半島前天晚上還吹起十一級陣風；昨天雨勢雖明顯和緩，但氣象局仍呼籲豪雨過後應慎防土石流災情。

省道部分路段積水

此外，省道台十七線佳冬及林邊段因多處積水，車輛必須改道行駛，省道台九線壽卡段及台二十四線德文段，因落石影響車輛通行，公路總局將視積水及土石沖刷情形，適時採取管制措施，請用路人配合，並隨時注意路況。