〈台北都會〉《食安問題多》素火腿驗出雞 桶裝水標示不符

2017-08-01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市衛生局抽驗市售素食食品、市售包裝水與桶裝水，昨公布結果，其中抽查四十件素食製品，素食品大廠「松珍生技」的大圓滿火腿標示奶素，卻驗出微量雞成分，已移交該廠所在的桃園市衛生局調查；廿一件包裝水與桶裝水產品，有七件營養標示不合格，不合格率達三成三。

對此，松珍生物科技公司表示，該款產品其原料含有乳清，乳清具有蛋成分，但檢驗機器沒辦法辨別是雞隻的哪個部位，因此出現雞的成分，公司將提自行檢驗報告向衛生局說明。

素食產品常見違法添加肉品等摻葷的情形，衛生局對素食餐廳、有機素食店及超市，抽查四十件素食品檢驗動物性成分與標示，共兩件違規，其中松珍生技的大圓滿火腿驗出微量雞成分，另一件則是原味素鬆未依規定標示全素或純素、蛋素、奶素、奶蛋素或植物五辛素。

衛生局指出，據桃園衛生局初步約談，松珍生技並非刻意添加，而是產線交叉污染造成，已要求產品下架，若確定標示不實，依食品安全衛生管理法可處四萬至四百萬元。

此外，衛生局針對市內便利商店、超市、大賣場、加水站及製造工廠抽樣卅件，其中廿一件包裝飲用水與桶裝水（蒸餾水）的標示，七件營養標示不合格，不合格率達三成三。

衛生局科長王明理說，這次揪出的包裝純水、蒸餾水標示不合格產品，已令其限期改標，並將依食安法罰三萬至三百萬元。