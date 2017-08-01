〈台北都會〉催生二胎寶寶 柯P：只要行動不用開口

2017-08-01

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕北市生育率偏低，台北市社會局正在規劃第二胎托育加碼補助政策，針對第二胎的零至二歲幼童，每月托育補助從現行三千元擬提高為六千元，但由於財源籌措尚不明，確切補助金額會在本月定案。為了催生，市長柯文哲昨天一早也與「黑人」陳建州於北市府開記者會，被問到如何開口與妻子生小孩？柯也妙答：「只要行動就好，不用開口！」

柯文哲會後受訪說，過去養小孩很便宜，現在補習費比學費還貴，且私立幼兒園也太貴，但增加公幼、非營利幼兒園蓋學校要花很多時間，所以考慮透過補助方式增加生育；另外，今年也要增加公幼兩歲專班。

北市社會局表示，正在規劃第二胎托育加碼補助政策，針對第二胎的零至二歲幼童，每月托育補助從現行三千元擬提高為六千元，但由於財源籌措尚不明，確切補助金額會在本月定案，屆時擇日對外公布。

至於公幼增班與私幼補助，北市教育局則表示，柯市長提出私幼每月補助三千元構想，因此將會選定學費一萬多元的私幼合作補助，非營利幼兒園繼續增班，公幼部分三至五歲將不再增班，只增加兩歲專班。

昨記者會上，黑人先問柯文哲：「假設現在只有一個小孩，還想要一個，你要怎麼跟太太開口？」柯妙答：「只要行動就好，不用開口！」黑人接著就被記者會主持人與柯慫恿生第三胎；未料，黑人答腔：「市長先來，我再來；你市長就帶動，我們同時上幼兒園也滿不錯。」反讓柯尷尬不已，只能回說：「好。」